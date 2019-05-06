Угрожал отравить мать: в Киеве мужчина насиловал 15-летнюю девочку и 2-летнего мальчика. Фото: Businessman

https://racurs.ua/n121620-ugrojal-otravit-mat-v-kieve-mujchina-nasiloval-15-letnuu-devochku-i-2-letnego-malchika.html

Ракурс

За неоднократное изнасилование двух детей сожительницы мужчина получил 15 лет лишения свободы. Решение вынес Подольский районный суд Киева.

Педофил запугивал 15-летнюю девочку и 2-летнего мальчика тем, что отравит их мать, и насиловал их пока женщина была на работе. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

В рамках следствия был проведен ряд судебно-психологических экспертиз детей. Их результаты стали весомым доказательством совершенных преступлений.

Расследование проводилось в рамках уголовного производства, открытого по ч. 4 ст. 152 (изнасилование, повлекшее особо тяжкие последствия), ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, повлекшее особо тяжкие последствия), ч. 1 ст. 156 (совершение развратных действий в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста), ч. 2 ст. 156 (совершение развратных действий в отношении малолетнего).

Сейчас обвиняемый находится под стражей, где останется до вступления приговора в силу.

Как ранее сообщал «Ракурс», в конце апреля в Житомирской области мужчина изнасиловал трехлетнего ребенка.