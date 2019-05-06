Ядерное разоружение: Китай не хочет вести переговоры с США и Россией. Фото: ТАСС

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Ракурс

Китай отклонил предложение президента США Дональда Трампа провести трехсторонние переговоры с Россией о ядерном разоружении.

Пекин настаивает, что Россия и США должны первыми продемонстрировать прогресс в этом вопросе, ведь эти страны обладают огромными запасами ядерного оружия. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Гэн Шуан на вопрос журналистов об инициативе Трампа, передает немецкое издание Deutsche Welle.

В Китае идея атомного разоружения вызвала возмущение. Гэн Шуан заявил, что запасов страны достаточно только для собственной безопасности и они ни в какое сравнение не идут с арсеналами американцев и русских. Именно они, по мнению Пекина, должны первыми начать свое разоружение.

Как известно, на днях Трамп во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обсудил новый пакт, который нацелен на ограничение ядерного оружия.

Тем временем премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини поделился мыслью, что Пекин может присоединиться к новому соглашению России и США.

Как ранее сообщал «Ракурс», Трамп заявил, что США и РФ могут наладить партнерские отношения.

Ядерное разоружение: Китай не хочет вести переговоры с США и Россией