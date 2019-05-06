Ядерне роззброєння: Китай не хоче вести переговори з США і Росією. Фото: ТАСС

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Ракурс

Китай відхилив пропозицію президента США Дональда Трампа провести тристоронні переговори з Росією про ядерне роззброєння.

Пекін наполягає, що Росія і США повинні першими продемонструвати прогрес в цьому питанні, адже ці країни володіють величезними запасами ядерної зброї. Про це повідомив офіційний представник Міністерства закордонних справ Китаю Ген Шуан на питання журналістів про ініціативу Трампа, передає німецьке видання Deutsche Welle.

У Китаї ідея атомного роззброєння викликала обурення. Ген Шуан заявив, що запасів країни досить тільки для власної безпеки і вони ні в яке порівняння не йдуть з арсеналами американців і росіян. Саме вони, на думку Пекіна, повинні першими почати своє роззброєння.

Як відомо, днями Трамп під час телефонної розмови з президентом Росії Володимиром Путіним обговорив новий пакт, який націлений на обмеження ядерної зброї.

Тим часом прем'єр-міністр Словаччини Петер Пеллегріні поділився думкою, що Пекін може приєднатися до нової угоди Росії і США.

Як раніше повідомляв «Ракурс», Трамп заявив, що США і РФ можуть налагодити партнерські відносини.