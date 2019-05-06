Генпрокуратура: за сприянням РФ дітей в ОРДО готують до бойових дій. Фото: Вести

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Мілітаризацію дітей в ОРДО за сприянням Росії почала розслідувати Генеральна прокуратура України (ГПУ).

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження через підготовку дітей до бойових дій на підставі публікації видання «Українська правда». Про це повідомляється у прес-службі Генпрокуратури.

Кримінальне провадження відкрите за ч. 1 ст. 258−1 (втягнення у вчинення терористичного акту), ч. 1 ст. 258−3 (створення терористичної групи чи організації), ч. 2 ст. 258−4 (сприяння вчиненню терористичного акту), ч. 1 ст. 304 (втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність), ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) та ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) КК України.

Встановлено, що представники так званої «ДНР» при підтримці Росії усупереч нормам міжнародного права та звичаїв війни залучили дітей до військових таборів для підготовки до ведення бойових дій.

Також їм нав’язують ідеологію сепаратизму та «руського миру». Згідно із ст. 47 та ст. 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни окупаційна держава не має права примушувати осіб служити в її збройних силах. Виключення становлять повнолітні особи, але їх можуть залучати лише для забезпечення потреб армії чи населення.

Згідно з підпунктом ХХVI пункту «в» ст. 8 Римського статуту Міжнародного кримінального суду вербування дітей віком до 15 років до армії чи їх використання у бойових діях являється військовим злочином.

Раніше повідомлялося, що суд Дніпропетровської області засудив громадянина Бразилії до 13-ти років позбавлення волі за участь в діяльності «ДНР».