Генпрокуратура: при содействии РФ детей в ОРДО готовят к боевым действиям. Фото: Вести

https://racurs.ua/n121618-genprokuratura-pri-sodeystvii-rf-detey-v-ordo-gotovyat-k-boevym-deystviyam.html

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Милитаризацию детей в ОРДО при содействии России начала расследовать Генеральная прокуратура Украины (ГПУ).

Правоохранители открыли уголовное производство из-за подготовки детей к боевым действиям на основании публикации издания «Украинская правда». Об этом сообщается в пресс-службе Генпрокуратуры.

Уголовное производство открыто по ч. 1 ст. 258−1 (вовлечение в совершение террористического акта), ч. 1 ст. 258−3 (создание террористической группы или организации), ч. 2 ст. 258−4 (содействие совершению террористического акта), ч. 1 ст. 304 (вовлечение несовершеннолетних в преступную деятельность), ч. 3 ст. 149 (торговля людьми или другое незаконное соглашение относительно передачи человека) и ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) УК Украины.

Установлено, что представители так называемой «ДНР» при поддержке России вопреки нормам международного права и обычаев войны привлекли детей к военным лагерям для подготовки к ведению боевых действий.

Также им навязывают идеологию сепаратизма и «русского мира». Согласно ст. 47 и ст. 51 Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны оккупационное государство не имеет права принуждать лиц служить в ее вооруженных силах. Исключение составляют совершеннолетние лица, но их могут привлекать только для обеспечения нужд армии или населения.

Согласно подпункту ХХVI пункта «в» ст. 8 Римского статута Международного уголовного суда вербовка детей в возрасте до 15 лет в армию или их использование в боевых действиях является военным преступлением.

Ранее сообщалось, что суд Днепропетровской области приговорил гражданина Бразилии до 13-ти лет лишения свободы за участие в деятельности «ДНР».