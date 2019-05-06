Российские спецслужбы готовили диверсию на украинском военном арсенале, фото: ТСН

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Российские спецслужбы готовили теракт на одном из военных арсеналов Вооруженных сил Украины.

На этом объекте хранятся стратегические запасы новейших ракет и боеприпасов, сообщает пресс-центр СБУ.

Для осуществления диверсии на стратегическом объекте российские спецслужбы, используя методы психологического давления, завербовали работника расположенного в Житомирской области арсенала. В частности, россияне угрожали безопасности родственников служащего, проживающих в ОРДЛО.

На него российские спецслужбы вышли в начале февраля этого года.

Перед работником арсенала спецслужбы страны-агрессора поставили задачу по сбору и передаче информации об этом объекте, в частности о состоянии его охраны, наличии и перемещения оружия.

Соответствующую информацию планировалось использовать для совершения диверсий.

За выполнение этих задач российские спецслужбы обещали служащему материальное вознаграждение, а также получение российского гражданства с оформлением пенсии.

Его также обеспечили средствами связи и электронными каналами для передачи собранной информации. Связь с кураторами, которые находились на территории России, поддерживалась через интернет.

Отмечается, что благодаря своевременному реагированию военной контрразведки СБУ, втягивание работника арсенала в деятельность, вредящую национальным интересам нашего государства, удалось предотвратить.

Напомним, осенью прошлого года министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, что более 20-ти генералов были наказаны за взрывы на военных арсеналах.