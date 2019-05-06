Російські спецслужби готували диверсію на українському військовому арсеналі, фото: ТСН

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Російські спецслужби готували теракт на одному з військових арсеналів Збройних сил України.

На цьому об'єкті зберігаються стратегічні запаси новітніх ракет та боєприпасів, повідомляє прес-центр СБУ.

Для здійснення диверсії на стратегічному об'єкті російські спецслужби, використовуючи методи психологічного тиску, завербували працівника розташованого в Житомирській області арсеналу. Зокрема, росіяни погрожували безпеці родичів службовця, котрі проживають в ОРДЛО.

На нього російські спецслужби вийшли на початку лютого цього року.

Перед працівником арсеналу спецслужби країни-агресора поставили завдання зі збору та передачі інформації про цей об'єкт, зокрема про стан його охорони, наявність та переміщення зброї.

Відповідну інформацію планувалося використати для здійснення диверсій.

За виконання цих завдань російські спецслужби обіцяли службовцеві матеріальну винагороду, а також отримання російського громадянства з оформленням пенсії.

Його також забезпечили засобами зв’язку та електронними каналами для передачі зібраної інформації. Зв’язок з кураторами, котрі перебували на території Росії, підтримувався через інтернет.

Зазначається, що завдяки своєчасному реагуванню військової контррозвідки СБУ, втягуванню працівника арсеналу у діяльність, що шкодить національним інтересам нашої держави, вдалося запобігти.

Нагадаємо, восени минулого року міністр оборони України Степан Полторак розповів, що понад 20 генералів були покарані за вибухи на військових арсеналах.