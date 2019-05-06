Серіал про Чорнобиль: Washington Post опублікувала відгук. Фото: ВВС

https://racurs.ua/ua/n121616-serial-chornobyl-zlovjyvannya-vladou-chynovnykamy-i-tyhi-slidy-geroyizmu-washington-post.html

Ракурс

Міні-серіал «Чорнобиль» вийшов на екрани американців і вже отримав перші відгуки критиків.

Так, за словами телевізійного критика Хенка Стьювера, історія про Чорнобиль показана ще більш похмурою, ніж здається спочатку. Однак, Стьювер наголошує, що іншою вона бути і не могла. Про це повідомляє видання Washington Post.

Історія починається в ранок 26 квітня 1986 року в момент вибуху на Чорнобильській атомній електростанції. У серіалі показується, як шматки радіоактивного графіту з токсичним шлейфом розлітаються в різні боки.

В цей же час, робочі намагаються запобігти подальшому пошкодженню активної зони реактора, а пожежники йдуть на вірну смерть, щоб загасити вогонь.

Жителі Прип’яті збираються на мосту і розглядають трагедію з боку, ще не підозрюючи про масштаб жахливої події. За словами критика, серіал від початку і до кінця являє собою огидне видовище, але є ретельно вивченим інсценуванням.

Автор наголошує, що до кінця невідома кількість жертв. Число смертей за різними оцінками коливається від 4 тис. до 93 тис. осіб за останні 33 роки.

Історія прекрасно показує використання санкціонованого залякування в країні, де ЗМІ і наукове керівництво обмежені жорсткими рамками. За словами Стьювера, раніше подібні речі могли здатися далекими американцям, але зараз вони викликають резонансну тривогу.