Трамп — наш: президент США раптово вирішив потоваришувати з Росією, фото — ИноСМИ

https://racurs.ua/ua/n121547-tramp-nash-prezydent-ssha-raptovo-vyrishyv-potovaryshuvaty-z-rosiieu.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп вважає, що у Москви і Вашингтона існує величезний потенціал для налагодження взаємодії.

Про це американський лідер написав в суботу, 4 травня, у Твіттер.

«Існує величезний потенціал для вибудовування хороших або прекрасних відносин з Росією, незважаючи на те, що можна прочитати або побачити в брехливих ЗМІ», — написав Трамп.

Так він прокоментував телефону розмову із президентом РФ Володимиром Путіним, яка відбулася 3 травня. Учора американський лідер вже назвав бесіду з Путіним тривалою, дуже хорошою, а також продуктивною.

Путін і Трамп розмовляли майже півтори години. Ініціатором бесіди виступила американська сторона. Офіційно заявлялося, що лідери двох країн обговорили перспективи двосторонніх відносин, питання контролю над ядерним озброєнням, доповіді спецпрокурора Роберта Мюллера про втручання Росії в президентські вибори в США 2016 року, а також стан справ в Україні, Венесуелі та КНДР.