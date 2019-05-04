Трамп - наш: президент США внезапно решил подружиться с Россией, фото — ИноСМИ

https://racurs.ua/n121547-tramp-nash-prezident-ssha-vnezapno-reshil-podrujitsya-s-rossiey.html

Ракурс

Президент США Дональд Трамп считает, что у Москвы и Вашингтона существует огромный потенциал для налаживания взаимодействия.

Об этом американский лидер написал в субботу, 4 мая, в Твиттер.

«Существует огромный потенциал для выстраивания хороших или прекрасных отношений с Россией, несмотря на то, что можно прочитать или увидеть в лживых СМИ», — написал Трамп.

Так он прокомментировал телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным, который состоялся 3 мая. Вчера американский лидер уже назвал беседу с Путиным длительной, очень хорошей, а также продуктивной.

Путин и Трамп разговаривали почти полтора часа. Инициатором беседы выступила американская сторона. Официально заявлялось, что лидеры двух стран обсудили перспективы двусторонних отношений, вопросы контроля над ядерным вооружением, доклад спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года, а также положение дел в Украине, Венесуэле и КНДР.