«Охота на ведьм»: Трамп и Путин обсудили Украину. Фото: КП

https://racurs.ua/n121524-ohota-na-vedm-tramp-i-putin-obsudili-ukrainu.html

Ракурс

Украину во время телефонного разговора обсудили президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин.

По словам Трампа, разговор был очень долгим и продуктивным. Во время беседы главы государств обсудили торговлю, Северную Корею, Украину, Венесуэлу и контроль над ядерным вооружением. Об этом сообщается на странице Трампа в twitter.

Президент США подчеркнул, что всегда говорил о налаживании отношений с Китаем и Россией еще до начала «гонений на ведьм».

Ранее стало известно, что Путин и Трамп также обсудили расследование вмешательства России в президентские выбора в Штатах. Эта беседа длилась около часа. Тогда же поднимался вопрос о ситуации в Венесуэле и Северной Корее.

Главы государств обсудили вероятность заключения нового договора о ядерном оружии, либо продления прежних.

Как ранее сообщал «Ракурс», в структурах безопасности Венесуэлы работают сотни представителей России, о чем сообщил Госсекретарь США Майк Помпео.