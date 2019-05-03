Жертвами Эболы в Конго стали почти 1 тыс. человек. Фото: apnews

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Ракурс

В Конго жертвами Эболы стали 994 человека. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) полагает, что уже сегодня количество жертв превысит отметку в 1 тыс. погибших.

Работники здравоохранения пытаются сдержать распространение вспышки вируса, которая стала второй по масштабности в истории. Об этом сообщает изданиеThe Associated Press.

Вспышка болезни началась на востоке Конго еще в августе, и борьба с ней значительно осложнилась нестабильной ситуацией в стране. На центры лечения лихорадки Эбола регулярно совершаются нападения. Во время одного из последних погиб эпидемиолог из ВОЗ.

Отсутствие необходимого уровня безопасности является одним из основных препятствий по обеспечению лечения. С начала текущего года на центры напали 119 раз. Во время конфликтов были ранены или погибли 84 человека.

Агрессия исходит от повстанческих группировок, которых достаточно много на территории региона.

По информации издания, в течение 2014−2016 годов в Западной Африке от лихорадки погибли более 11 тыс. человек. ВОЗ утверждает, что последняя вспышка географически локализована, несмотря на то, что количество заболевших и погибших постоянно растет.

Более 109 тыс. человек получили экспериментальную вакцину против Эболы.

Как ранее сообщалось, лихорадку Эбола удалось вылечить антителами. Эксперимент проводили на морских свинках.