Жертвами Еболи в Конго стали майже 1 тис. осіб. Фото: apnews

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Ракурс

У Конго жертвами Еболи стали 994 особи. Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) вважає, що вже сьогодні кількість жертв перевищить позначку в 1 тис. загиблих.

Працівники охорони здоров’я намагаються стримати поширення спалаху вірусу, яка стала другою за масштабністю в історії. Про це повідомляє видання The Associated Press.

Спалах хвороби почалася на сході Конго ще в серпні, і боротьба з ним значно ускладнилася нестабільною ситуацією в країні. На центри лікування лихоманки Ебола регулярно здійснюються напади. Під час одного з останніх загинув епідеміолог з ВООЗ.

Відсутність необхідного рівня безпеки є однією з основних перешкод щодо забезпечення лікування. З початку поточного року на центри напали 119 раз. Під час конфліктів були поранені або загинули 84 особи.

Агресія поширюється від повстанських угруповань, яких досить багато на території регіону.

За інформацією видання, протягом 2014−2016 років в Західній Африці від лихоманки загинули понад 11 тис. осіб. ВООЗ стверджує, що останній спалах географічно локалізований, незважаючи на те, що кількість хворих і загиблих постійно зростає.

Понад 109 тис. осіб отримали експериментальну вакцину проти Еболи.

Як раніше повідомлялося, лихоманку Ебола вдалося вилікувати антитілами. Експеримент проводили на морських свинках.