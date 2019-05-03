У Туреччині перекинувся човен: загинули дев'ятеро осіб, серед них діти. Фото: thepledge

https://racurs.ua/ua/n121522-u-turechchyni-perekynuvsya-choven-zagynuly-dev-yatero-osib-sered-nyh-dity.html

Ракурс

У Туреччині біля північно-західного узбережжя затонув човен з мігрантами. В результаті загинули щонайменше дев’ятеро осіб, серед яких п’ятеро дітей.

За інформацією турецької берегової охорони, п’ятеро осіб були врятовані і ще трьох мігрантів продовжують розшукувати. Про це повідомляє видання Reuters.

Трагічний інцидент стався в провінції Баликесір в районі Айвалик. На човні перебували 17 осіб.

Наразі ведуться пошуково-рятувальні роботи, до яких залучили два вертольоти і чотири човни. Правоохоронці також розшукують особу, яка підозрюється в контрабандному перевезенні мігрантів.

За даними видання, в 2015 році Туреччина стала однією з головних відправних точок для мігрантів, які намагаються потрапити на територію Європейського Союзу. Вони рятуються від злиднів і конфліктів в Африці і на Близькому сході.

Їхній рух було різко обмежено в 2016 році відповідно до угоди між ЄС і Анкарою.

Як раніше повідомляв «Ракурс», наприкінці березня мігранти захопили в Середземному морі танкер. Мальтійські спецназівці швидко повернули його назад.