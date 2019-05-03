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В Турции перевернулась лодка: погибли девять человек, среди них дети. Фото: thepledge
В Турции перевернулась лодка: погибли девять человек, среди них детиhttps://racurs.ua/n121522-v-turcii-perevernulas-lodka-pogibli-devyat-chelovek-sredi-nih-deti.htmlРакурс
В Турции у северо-западного побережья затонула лодка с мигрантами. В результате погибли по меньшей мере девять человек, среди которых пять детей.
По информации турецкой береговой охраны, пять человек были спасены и еще троих мигрантов продолжают разыскивать. Об этом сообщает издание Reuters.
Трагический инцидент произошел в провинции Балыкесир в районе Айвалык. На лодке находились 17 человек.
На данный момент ведутся поисково-спасательные работы, к которым привлекли два вертолета и четыре лодки. Правоохранители также разыскивают человека, который подозревается в контрабандной перевозке мигрантов.
По данным издания, в 2015 году Турция стала одной из главных отправных точек для мигрантов, которые пытаются попасть на территорию Европейского Союза. Они спасаются от нищеты и конфликтов в Африке и на Ближнем востоке.
Их движение было резко ограничено в 2016 году согласно соглашению между ЕС и Анкарой.
Как ранее сообщал «Ракурс», в конце марта мигранты захватили в Средиземном море танкер. Мальтийские спецназовцы быстро вернули его назад.
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