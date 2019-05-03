В Турции перевернулась лодка: погибли девять человек, среди них дети. Фото: thepledge

https://racurs.ua/n121522-v-turcii-perevernulas-lodka-pogibli-devyat-chelovek-sredi-nih-deti.html

Ракурс

В Турции у северо-западного побережья затонула лодка с мигрантами. В результате погибли по меньшей мере девять человек, среди которых пять детей.

По информации турецкой береговой охраны, пять человек были спасены и еще троих мигрантов продолжают разыскивать. Об этом сообщает издание Reuters.

Трагический инцидент произошел в провинции Балыкесир в районе Айвалык. На лодке находились 17 человек.

На данный момент ведутся поисково-спасательные работы, к которым привлекли два вертолета и четыре лодки. Правоохранители также разыскивают человека, который подозревается в контрабандной перевозке мигрантов.

По данным издания, в 2015 году Турция стала одной из главных отправных точек для мигрантов, которые пытаются попасть на территорию Европейского Союза. Они спасаются от нищеты и конфликтов в Африке и на Ближнем востоке.

Их движение было резко ограничено в 2016 году согласно соглашению между ЕС и Анкарой.

Как ранее сообщал «Ракурс», в конце марта мигранты захватили в Средиземном море танкер. Мальтийские спецназовцы быстро вернули его назад.