Дело «ПриватБанка»: Порошенко поговорил с директором-распорядителем МВФ. Фото: пресс-служба президента

https://racurs.ua/n121521-delo-privatbanka-poroshenko-pogovoril-s-direktorom-rasporyaditelem-mvf.html

Ракурс

Действующий президент Украины Петр Порошенко обсудил по телефону ситуацию вокруг «ПриватБанка» с директором-распорядителем Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард.

Представитель МВФ была обеспокоена денационализацией банка, ведь это может повлечь за собой нарушение финансовой стабильности Украины. Об этом сообщается в пресс-службе президента.

Лагард отметила, что крайне важно обеспечить независимость Нацбанка Украины. Также она заявила, что МВФ готов продолжить развивать сотрудничество между организацией и Украиной и поздравила с успешным функционированием банковской системы.

Среди прочего, Лагард подчеркнула, что необходимо продолжить реформирование и не останавливаться на достигнутом за последние годы.

В свою очередь, Порошенко поблагодарил представителя МФВ за постоянную поддержку процесса реформ, который уже начал стимулировать экономический рост.

Как ранее сообщал «Ракурс», если новый президент Украины Владимир Зеленский вмешается в судебный процесс в деле «ПриватБанка», кредитный рейтинг страны может значительно снизиться.