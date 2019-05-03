Справа «ПриватБанку»: Порошенко поговорив з директором-розпорядником МВФ. Фото: пресс-служба президента

https://racurs.ua/ua/n121521-sprava-pryvatbanku-poroshenko-pogovoryv-z-dyrektorom-rozporyadnykom-mvf.html

Ракурс

Чинний президент України Петро Порошенко обговорив по телефону ситуацію навколо «ПриватБанку» з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду (МВФ) Крістін Лагард.

Представник МВФ була стурбована денаціоналізацією банку, адже це може спричинити порушення фінансової стабільності України. Про це повідомляється в прес-службі президента.

Лагард зазначила, що вкрай важливо забезпечити незалежність Нацбанку України. Також вона заявила, що МВФ готовий продовжити розвивати співпрацю між організацією та Україною і привітала з успішним функціонуванням банківської системи.

Серед іншого, Лагард наголосила, що необхідно продовжити реформування і не зупинятися на досягнутому за останні роки.

У свою чергу, Порошенко подякував представнику МФВ за постійну підтримку процесу реформ, який вже почав стимулювати економічне зростання.

Як раніше повідомляв «Ракурс», якщо новий президент України Володимир Зеленський втрутиться в судовий процес у справі «ПриватБанку», кредитний рейтинг країни може значно знизитися.