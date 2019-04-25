Справа «ПриватБанку»: втручання Зеленського завдасть шкоди кредитному рейтингу України – Moody's. Фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n121224-sprava-pryvatbanku-vtruchannya-zelenskogo-poshkodyt-kredytnyy-reytyng-ukrayiny-moody-s.html

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Кредитний рейтинг України значно постраждає, якщо майбутній президент України Володимир Зеленський втрутиться в судовий процес у справі про націоналізацію «ПриватБанку».

Націоналізація банку стала одним із найбільших успіхів України у сфері економічних реформ за останні п’ять років. Однак, якщо Зеленський підтримає в суді «ПриватБанк», всі успіхи будуть зруйновані. Про це попередило міжнародне рейтингове агентство Moody’s, передає видання Reuters.

Головним чином на кредитний рейтинг може вплинути підтримка апеляції екс-власника банку, бізнесмена Ігоря Коломойського в місцевих судах. Якщо Зеленський втрутиться, то це серйозно вдарить по процесу економічних реформ.

Хоча агентство стверджує, що такий сценарій малоймовірний, воно водночас закликає враховувати його можливі наслідки.

Як відомо, Окружний адміністративний суд Києва визнав націоналізацію «ПриватБанку» незаконною. У зв’язку з цим чинний президент України Петро Порошенко попередив про дефолт.

У Національному банку України запевняють, що все під контролем і судова тяганина між державою і фінансовою установою жодним чином не вплине на українських вкладників.