Амністія, діджиталізація і служба фінрозслідувань: команда Зеленського розповіла про ФОПи і нову податкову політику, фото — mind.ua

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Ракурс

Команда нового президента України Володимира Зеленського розповіла про податкову політику його адміністрації.

Умови діяльності фізичних осіб-підприємців (ФОП) нова владна команда залишить без змін, за винятком юридичних осіб на так званій третій групі (у разі ухвалення закону про податок на виведений капітал).

Про новації у податковій сфері повідомив виданню «Новое время» Данило Гетманцев, який заявлений як експерт з податків у команді Зеленського.

Гетманцев окреслив такі напрями, яких має намір дотримуватися нова команда: скасування плану збору податків, діджиталізація податкових процедур, податкова амністія, реформа фіскальних органів і податкова прозорість.

Першочерговими законопроектами у податковій сфері Гетманцев назвав закони про податок на виведення капіталу, про податкову амністію капіталів, про Службу фінансових розслідувань, імплементацію плану BEPS для боротьби з розмиванням бази оподаткування і переміщенням доходів за кордон, про декриміналізацію фіктивного підприємництва, а також про податкову прозорість.

Проект закону про податок на виведення капіталів передбачає оподаткування сум, які виводяться за межі України. Бізнесу не доведеться платити 20% державі, а можна буде вкласти ці кошти у свій розвиток. Для іноземних інвесторів запровадять фіксовану ставку податку — 15%.

Щодо податкової амністії, то платники податків дозволять сплатити суми податків, за якими минули терміни платежів. Служба фінансових розслідувань замінить економічні підрозділи Служби безпеки, МВС і Державної фіскальної служби.

Фіктивне підприємництво у Зеленського мают намір віднести до адміністративних правопорушень, аби унеможливити маніпуляції податківців.

Законопроект про податкову прозорість, за словами Гетманцева, спрямований на розкриття відомостей, що стосуються оподаткування і подальшого використання бюджетних коштів, наприклад, оприлюднення даних про податкових боржників і податкові пільги.

Раніше «Ракурс» повідомляв про перші 10 рішень кандидата Зеленського у випадку перемоги на виборах.