Амнистия, диджитализация и служба финрозслидувань: команда Зеленского рассказала о ФОПы и новую налоговую политику, фото - mind.ua

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Ракурс

Команда нового президента Украины Владимира Зеленского рассказала о налоговой политике его администрации.

Условия деятельности физических лиц-предпринимателей (ФЛП) новая команда оставит без изменений, за исключением юридических лиц на так называемой третьей группе (в случае принятия закона о налоге на выведенный капитал).

О новациях в налоговой сфере сообщил изданию «Новое время» Даниил Гетманцев, который заявлен как эксперт по налогам в команде Зеленского.

Гетманцев очертил направления налоговых реформ новой команды: отмена плана сбора налогов, диджитализация налоговых процедур, налоговая амнистия, реформа фискальных органов и налоговая прозрачность.

Первоочередными законопроектами в налоговой сфере Гетманцев назвал законы о налоге на вывод капитала, о налоговой амнистии капиталов, о Службе финансовых расследований, имплементацию плана BEPS для борьбы с размыванием базы налогообложения и перемещением доходов за границу, о декриминализации фиктивного предпринимательства, а также о налоговой прозрачности.

Проект закона о налоге на вывод капиталов предусматривает налогообложение сумм, которые выводятся за пределы Украины. Бизнесу не придется платить 20% государству, а можно будет вложить эти средства в свое развитие. Для иностранных инвесторов введут фиксированную ставку налога — 15%.

Касательно налоговой амнистии, то налогоплательщикам разрешат уплатить суммы налогов, по которым истекли сроки платежей. Служба финансовых расследований заменит экономические подразделения Службы безопасности, МВД и Государственной фискальной службы.

Фиктивное предпринимательство у Зеленского намерены отнести к административным правонарушениям, чтобы исключить манипуляции налоговиков.

Законопроект о налоговой прозрачности, по словам Гетманцева, направлен на раскрытие сведений, касающихся налогообложения и дальнейшего использования бюджетных средств, например, обнародования данных о налоговых должниках и налоговых льготах.

Ранее «Ракурс» сообщал о первых 10 решениях кандидата Зеленского в случае победы на выборах.