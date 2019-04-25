У Зеленского готовы к диалогу с Путиным, но не переступят «две красные черты». Фото: LIGA

https://racurs.ua/n121222-u-zelenskogo-gotovy-k-dialogu-s-putinym-no-ne-perestupyat-dve-krasnye-cherty.html

Ракурс

Дмитрий Разумков, который является спикером штаба Владимира Зеленского, рассказал на какие компромиссы с Путиным не пойдет будущий глава государства.

Зеленский не пойдет на передачу территорий и украинских граждан стране агрессору. По словам Разумкова, это две красные черты в стратегии будущего президента. Об этом сообщил спикер в эфире телеканала «112 Украина».

Отметим, что под передачей территории имеется ввиду аренда, торговля и передача в пользование. В эфире Разумков также заявил, что Крым является оккупированной территорией и вместе с Донбассом они принадлежат Украине.

Разумков подчеркнул, что очень важно не отходить от минских договоренностей, ведь именно к ним привязаны почти все санкции, которые ввели против Российской Федерации. Спикер команды Зеленского также отметил, что альтернативу этого партнерства никто не предложил.

По словам Разумкова, коррупция, воровство и мародерство — это влияние войны, с которым пора заканчивать.

Как ранее сообщал «Ракурс», у Зеленского оперативно отреагировали на указ президента РФ Владимира Путина об упрощенной процедуре выдачи российских паспортов украинцам на востоке.