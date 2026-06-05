Кремль отреагировал на письмо Зеленского. Фото:

https://racurs.ua/n214247-kreml-otreagiroval-na-pismo-zelenskogo.html

Ракурс

Лист президента України Володимира Зеленського до глави РФ Володимира Путіна вже отримали у Кремлі.

Документ вже зареєстрували відповідні служби. Путін ознайомиться з ним лише після завершення частини робочого візиту президента Узбекистану — про лист російському лідеру розкажуть після завершення запланованих міжнародних зустрічей. Про це заявив прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков, інформує російська пропаганда.

Речник Кремля долав, якщо Зеленський зацікавлений у зустрічі з Путіним, то може прибути до Москви на двосторонні переговори. Жодних інших коментарів щодо відкритого листа Пєсков не зробив.

На лист Зеленського Путіну вже відреагував і президент США Дональд Трамп, який під час спілкування з журналістами у Білому домі він позитивно оцінив перспективу особистої зустрічі між лідером України та російським диктатором.

Я думаю, було б чудово, якби вони зустрілися. Вони повинні це зробити. Завершіть це, — заявив американський лідер.

Нагадаємо, ввечері 4 червня президент Володимир Зеленський опублікував відкритого листа главі Росії Володимиру Путіну, в якому закликав до зустрічі для завершення війни. Цю зустріч можуть прийняти Швейцарія, Туреччина або країни Арабського світу. Також до двостороннього треку можуть приєднатися США та Європа як потенційні гаранти безпеки.

Київ готовий до повного припинення вогню на час переговорів, обміну військовополоненими за принципом «всіх на всіх» та повернення цивільних і дітей, які Росія викрала з України.