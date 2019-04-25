У Зеленського готові до діалогу з Путіним, але не переступлять «дві червоні лінії». Фото: Лига

https://racurs.ua/ua/n121222-u-zelenskogo-gotovi-do-dialogu-z-putinym-ale-ne-perestuplyat-dvi-chervoni-liniyi.html

Ракурс

Дмитро Разумков, який є спікером штабу Володимира Зеленського, розповів на які компроміси з Путіним не піде майбутній глава держави.

Зеленський не піде на передачу територій і українських громадян країні агресору. За словами Разумкова, це дві червоні лінії в стратегії майбутнього президента. Про це повідомив спікер в ефірі телеканалу «112 Україна».

Зазначимо, що під передачею території мається на увазі оренда, торгівля і передача в користування. В ефірі Разумков також заявив, що Крим є окупованою територією і разом з Донбасом вони належать Україні.

Разумков наголосив, що дуже важливо не відходити від мінських домовленостей, адже саме до них прив’язані майже всі санкції, які ввели проти Російської Федерації. Спікер команди Зеленського також зазначив, що альтернативу цього партнерства ніхто не запропонував.

За словами Разумкова, корупція, злодійство і мародерство — це вплив війни, з яким пора закінчувати.

Як раніше повідомляв «Ракурс», у Зеленського оперативно відреагували на указ президента РФ Володимира Путіна про спрощену процедуру видачі російських паспортів українським громадянам на сході.