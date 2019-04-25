Дело «ПриватБанка»: вмешательство Зеленского навредит кредитному рейтингу Украины – Moody's. Фото: ТСН

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Кредитный рейтинг Украины значительно пострадает, если будущий президент Украины Владимир Зеленский вмешается в судебный процесс в деле о национализации «ПриватБанка».

Национализация банка стала одним из крупнейших успехов Украины в сфере экономических реформ за последние пять лет. Однако, если Зеленский поддержит в суде «ПриватБанк», все успехи будут разрушены. Об этом предупредило международное рейтинговое агентство Moody’s, передает издание Reuters.

Главным образом на кредитный рейтинг может повлиять поддержка апелляции экс-владельца банка, бизнесмена Игоря Коломойского в местных судах. Если Зеленский вмешается, то это серьезно ударит по процессу экономических реформ.

Хотя агентство утверждает, что такой сценарий маловероятный, в то же время оно призывает учитывать его возможные последствия.

Как известно, Окружной административный суд Киева признал национализацию «ПриватБанка» незаконной. В связи с этим действующий президент Украины Петр Порошенко предупредил о дефолте.

В Национальном банке Украины уверяют, что все под контролем и судебная тяжба между государством и финансовым учреждением никак не повлияет на украинских вкладчиков.