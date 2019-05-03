Биоразлагаемые пакеты не прошли проверку ученых. Фото: Рубрика

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Ракурс

Ученые протестировали биоразлагаемые пакеты и обнаружили, что производители вводят в заблуждение покупателей.

Эксперимент длился три года. В этот период исследователи проверили разные виды экологически безопасных пакетов. Об этом сообщается в журнале Environmental Science and Technology, передает naked science.

Ученые проверили как пакеты реагируют на воздействие воздуха, соленой воды и почвы. Больше всего их интересовало, когда пакеты полностью пройдут процесс разложения и безопасны ли они для окружающей среды.

Пакеты поделили на четыре группы: одну опустили под воду, вторую закрыли в коробке без света, еще одну закопали в теплице, а последние пакеты просто висели на стене.

В течение эксперимента их регулярно проверяли. Первыми растворились компостируемые пакеты из той группы, что была под водой.

Спустя 9 месяцев подвешенные пакеты частично разложились — их фрагменты можно было заметить на земле.

Однако, остальные пакеты не потеряли свою форму и даже не начали распадаться. В конце трехгодового эксперимента ученые взяли те пакеты, которые не разложились, и положили в них более 2 кг продуктов. На удивление пакеты выдержали и не порвались.

Одна из компаний-изготовителей была возмущена экспериментом и заявила, что пакеты разлагаются только при правильном соотношении тепла, кислорода, микробов, влажности и времени.

Ученые, в свою очередь, настаивают на том факте, что общество ввели в заблуждение, а новые материалы не являются безопасным вариантом.