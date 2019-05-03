Біорозкладні пакети не пройшли перевірку вчених. Фото: Рубрика

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Вчені протестували біорозкладні пакети і виявили, що виробники вводять в оману покупців.

Експеримент тривав три роки. У цей період дослідники перевірили різні види екологічно безпечних пакетів. Про це повідомляється в журналі Environmental Science and Technology, передає naked science.

Вчені перевірили як пакети реагують на вплив повітря, солоної води і ґрунту. Найбільше їх цікавило, коли пакети повністю пройдуть процес розкладання і чи безпечні вони для навколишнього середовища.

Пакети поділили на чотири групи: одну опустили під воду, другу закрили в коробці без світла, ще одну закопали в теплиці, а останні пакети просто висіли на стіні.

Протягом експерименту їх регулярно перевіряли. Першими розчинилися пакети, що компостуються, з тієї групи, що була під водою.

Через 9 місяців підвішені пакети частково розклалися — їхні фрагменти можна було помітити на землі.

Однак, інші пакети не втратили свою форму і навіть не почали розпадатися. Наприкінці трирічного експерименту вчені взяли ті пакети, які розклалися, і поклали в них більше 2 кг продуктів. На подив пакети витримали і не порвалися.

Одна з компаній-виробників була обурена експериментом і заявила, що пакети розкладаються тільки при правильному співвідношенні тепла, кисню, мікробів, вологості і часу.

Вчені, в свою чергу, наполягають на тому факті, що суспільство ввели в оману, а нові матеріали не є безпечним варіантом.