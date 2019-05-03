«Полювання на відьом»: Трамп і Путін обговорили Україну. Фото: КП

https://racurs.ua/ua/n121524-poluvannya-na-vidom-tramp-i-putin-obgovoryly-ukrayinu.html

Ракурс

Україна під час телефонної розмови обговорили президент США Дональд Трамп і президент Росії Володимир Путін.

За словами Трампа, розмова була дуже довгою і продуктивною. Під час бесіди глави держав обговорили торгівлю, Північну Корею, Україну, Венесуелу і контроль над ядерним озброєнням. Про це повідомляється на сторінці Трампа в twitter.

Президент США наголосив, що завжди говорив про налагодження відносин з Китаєм і Росією ще до початку «гонінь на відьом».

Раніше стало відомо, що Путін і Трамп також обговорили розслідування втручання Росії в президентські вибори у Штатах. Ця бесіда тривала близько години. Тоді ж порушувалося питання про ситуацію у Венесуелі і Північній Кореї.

Глави держав обговорили ймовірність укладання нового договору про ядерну зброю, або продовження колишніх.

Як раніше повідомляв «Ракурс», в структурах безпеки Венесуели працюють сотні представників Росії, про що повідомив Держсекретар США Майк Помпео.