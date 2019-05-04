Месси будет играть до 45 лет —- президент «Барселоны», фото — CNN

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Ракурс

Президент футбольного клуба «Барселона» Хосеп Бартомеу поделился мнением относительно того, когда нападающий Лионель Месси завершит карьеру.

Он уверен, что Месси способен играть и в 45 лет. Бартомеу считает, что аргентинец «может играть столько, сколько захочет». Его слова приводит The Guardian.

«Мы готовим футболистов на замену Месси, но это еще совсем нескоро. Не думаю, что этот день близок. Мы говорим игрокам, которые тренируются с ним: „Учитесь каждую минуту“», — заявил глава клуба.

По словам Бартомеу, форвард навсегда останется в «Барселоне».

«Месси — гений, и он демонстрировал это на протяжении многих сезонов. Он принадлежит мировому футболу, но он навсегда наш. Он человек одного клуба. Лео никогда не уйдет. Он перестанет играть, но всегда будет с нами», — подытожил функционер.

Месси выступает за каталонцев с 2004 года. В этом году он в десятый раз выиграл чемпионство в Испании, является шестикратным обладателем Кубка Испании, четырехкратным победителем Лиги чемпионов и трехкратным обладателем Суперкубка УЕФА.

Недавно он забил 600-й гол за «Барселону» в полуфинале Лиги чемпионов против английского «Ливерпуля» (3:0).