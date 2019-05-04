Мессі гратиме до 45 років — президент «Барселони», фото — CNN

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Ракурс

Президент футбольного клубу «Барселона» Хосеп Бартомеу поділився думкою щодо того, коли нападник Ліонель Мессі завершить кар'єру.

Він упевнений, що Мессі здатний грати і в 45 років. Бартомеу вважає, що аргентинець «може грати стільки, скільки захоче». Його слова наводить The Guardian.

«Ми готуємо футболістів на заміну Мессі, але це ще „за горами“. Не думаю, що цей день близький. Ми говоримо гравцям, які тренуються з ним: „Вчіться кожну хвилину“», — заявив глава клубу.

За словами Бартомеу, форвард назавжди залишиться в «Барселоні».

«Мессі — геній, і він демонстрував це на протязі багатьох сезонів. Він належить світовому футболу, але він назавжди наш. Він людина одного клубу. Лео ніколи не піде. Він перестане грати, але завжди буде з нами», — підсумував функціонер.

Мессі виступає за каталонців з 2004 року. Цього року він удесяте виграв чемпіонство в Іспанії, є шестиразовим володарем Кубка Іспанії, чотириразовим переможцем Ліги чемпіонів і триразовим володарем Суперкубка УЄФА.

Нещодавно він забив 600-й гол за «Барселону» у півфіналі Ліги чемпіонів проти англійського «Ліверпуля» (3:0).