Дата інавгурації Зеленського стане відомою на засіданні Ради 14 травня, фото — Фейсбук

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Дата інавгурації переможця президентських виборів 2019 року Володимира Зеленського стане відомою 14 травня. Це відбудеться під час пленарного засідання парламенту.

Про це 4 травня на брифінгу у Києві повідомив журналістам сам Зеленський. Сьогодні він приходив до Ради, аби зустрітися із головами фракцій.

Крім того, майбутній президент України відзначив, що «рано говорити про розпуск Ради». Він сказав, що поки не має таких повноважень, водночас пообіцяв проінформувати про такий крок, коли їх отримає.

Нагадаємо, що перед зустріччю у Раді Зеленський заявив, що наполягатиме на проведенні процедури інавгурації 19 травня.

Діючого президента Петра Порошенка, а також керівників фракцій більшості (Блок Петра Порошенка і «Народний фронт») на зустрічі із Зеленським у Раді не було.

«Інтерфакс-Україна» повідомив, що із майбутнім президентом зустрічалися спікер Андрій Парубій, перший віце-спікер Ірина Геращенко і віце-спікер Оксана Сироід. Фракцію БПП на зустрічі представляв нардеп Олександр Черненко, «Народний фронт» — перший заступник голови фракції Андрій Тетерук і депутат Антон Геращенко.

На переговори із Зеленським прийшли голова фракції «Самопоміч» Олег Березюк, голова фракції «Опозиційний блок» Вадим Новинський, співголова депутатської групи «Відродження» Віктор Бондар, а фракцію «Батьківщина» представляв Іван Крулько.