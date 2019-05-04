Дата инаугурации Зеленского станет известной на заседании Рады 14 мая, фото — Фейсбук

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Дата инаугурации победителя президентских выборов 2019 года Владимира Зеленского станет известной 14 мая. Это произойдет во время пленарного заседания парламента.

Об этом 4 мая на брифинге в Киеве сообщил журналистам сам Зеленский. Сегодня он приходил в Раду, чтобы встретиться с председателями фракций.

Кроме того, будущий президент Украины отметил, что «рано говорить о роспуске Рады». Он сказал, что пока не имеет таких полномочий, одновременно пообещал проинформировать о таком шаге, когда их получит.

Напомним, что перед встречей в Раде Зеленский заявил, что будет настаивать на проведении процедуры инаугурации 19 мая.

Действующего президента Петра Порошенко, а также руководителей фракций большинства (Блок Петра Порошенко и «Народный фронт») на встрече с Зеленским в Раде не было.

«Интерфакс-Украина» сообщил, что с будущим президентом встречались спикер Андрей Парубий, первый вице-спикер Ирина Геращенко и вице-спикер Оксана Сыроид. Фракцию БПП на встрече представлял нардеп Александр Черненко, «Народный фронт» — первый заместитель председателя фракции Андрей Тетерук и депутат Антон Геращенко,

На переговоры с Зеленским пришли председатель фракции «Самопомощь» Олег Березюк, председатель фракции «Оппозиционный блок» Вадим Новинский, сопредседатель депутатской группы «Видродження» Виктор Бондарь, а фракцию «Батькивщина» представлял Иван Крулько.