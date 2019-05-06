Авіакатастрофа в Шереметьєво. Фото: РГ

https://racurs.ua/ua/n121622-golovni-novyny-6-travnya-poroshenko-pryznachyv-novogo-komanduvacha-obiednanyh-syl-a.html

Ракурс

У російському аеропорту «Шереметьєво» під час пожежі літака Sukhoi Superjet 100 після аварійної посадки загинула 41 особа. Серед них 40 пасажирів і один бортпровідник. Іншим 37 пасажирам і чотирьом членам екіпажу вдалося вижити. Загиблі люди перебували в хвості літака і не могли вибратися через тисняву, що утворилася.

Президент України Петро Порошенко призначив генерал-лейтенанта Олександра Сирського новим командувачем Об'єднаних сил. За словами президента, Сирський пройшов всі командні посади. На посаді командувача Сирський замінить генерал-лейтенанта Сергія Наєва. Необхідні накази вже підписані.

Народний депутат України від «Опозиційного блоку» Нестор Шуфрич днями здійснив зі своєю дружиною подорож до окупованого Криму. Там вони пробули три дні, скориставшись вихідними на травневі свята.

Герцогиня Сассекська і принц Гаррі стали батьками хлопчика. Меган Маркл народила свою першу дитину вагою 7 фунтів 3 унції. Дитина принца Гаррі і Меган Маркл стане сьомим претендентом в лінії успадкування на королівський престол.

Генеральна прокуратура України розпочала розслідування сприяння Росії в мілітаризації дітей в ОРДО. Щоб підготувати дітей до бойових дій, представники так званої «ДНР» всупереч нормам міжнародного права і звичаїв війни залучили дітей до військових таборів і прищеплюють їм ідеологію сепаратизму.