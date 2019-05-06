Петро Порошенко, фото: teleSUR English

https://racurs.ua/ua/n121609-poroshenko-pryznachyv-novogo-komanduvacha-obiednanyh-syl.html

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Президент України Петро Порошенко призначив нового командувача Об'єднаних сил.

Ним став генерал-лейтенант Олександр Сирський. Про це Порошенко повідомив у своєму Твіттері.

За словами президента, Сирський пройшов усі командні посади, від командира взводу до заступника начальника Генштабу ЗСУ.

На цій посаді Сирський замінить генерал-лейтенанта Сергія Наєва.

Відповідні укази вже опубліковані на сайті Адміністрації президента.

Цю заміну Порошенко пояснив плановою ротацією.

Президент наголосив, що з часу початку операції Об'єднаних сил (ООС) 30 квітня 2018 року українські військові, не порушуючи Мінських домовленостей, повернули контроль над майже 24 кв. км української території. Зокрема, за цей час від окупантів звільнено три населені пункти: хутір Вільний, Південне, Шуми.

«Вітаю Олександра Сирського з почесною і відповідальною посадою командувача Об'єднаних сил. Наказую вміло застосувати досвід в ім’я України та українського народу!» — резюмував Порошенко.

Командувач Об'єднаних сил здійснює керівництво усіма військовими і правоохоронними підрозділами, залученими до відбиття російської агресії на Донбасі. Також він ухвалює всі рішення в зоні проведення ООС.

Сирський — кадровий український військовий. У 2000-х роках керував 72-ю бригадою.

Дослужився до звання генерал-майора. З початком бойових дій на Донбасі був начальником штабу Антитерористичної операції. Координував виведення українських військ із Дебальцевого.

У 2016 році Сирський очолював Об'єднаний оперативний штаб ЗСУ, який координує оперативні дії українських військовослужбовців на Донбасі.

У грудні того ж року йому було присвоєне звання генерал-лейтенанта.

У 2017 році Сирський був командиром усієї АТО на Донбасі.

Нагадаємо, кілька днів тому Наєв повідомляв, що за рік проведення ООС на Донбасі знищено 52 тис. 655 вибухонебезпечних предметів.