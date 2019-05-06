Петр Порошенко, фото: teleSUR English

https://racurs.ua/n121609-poroshenko-naznachil-novogo-komanduuschego-obedinennyh-sil.html

Ракурс

Президент Украины Петр Порошенко назначил нового командующего Объединенных сил.

Им стал генерал-лейтенант Александр Сирский. Об этом Порошенко сообщил в своем Твиттере.

По словам президента, Сирский прошел все командные должности, от командира взвода до заместителя начальника Генштаба ВСУ.

На этом посту Сирский заменит генерал-лейтенанта Сергея Наева.

Соответствующие указы уже опубликованы на сайте Администрации президента.

Эту замену Порошенко объяснил плановой ротацией.

Президент подчеркнул, что с момента начала операции Объединенных сил (ООС) 30 апреля 2018 года украинские военные, не нарушая Минских договоренностей, вернули контроль над почти 24 кв. км украинской территории. В частности, за это время от оккупантов освобождены три населенных пункта: хутор Вильный, Пивденне, Шумы.

«Поздравляю Александра Сирского с почетной и ответственной должностью командующего Объединенных сил. Приказываю умело применить опыт во имя Украины и украинского народа!», — резюмировал Порошенко.

Командующий Объединенных сил осуществляет руководство всеми военными и правоохранительными подразделениями, привлеченными к отражению российской агрессии на Донбассе. Также он принимает все решения в зоне проведения ООС.

Сирский — кадровый украинский военный. В 2000-х годах руководил 72-й бригадой.

Дослужился до звания генерал-майора. С началом боевых действий на Донбассе был начальником штаба Антитеррористической операции. Координировал вывод украинских войск из Дебальцево.

В 2016 году Сирский возглавлял Объединенный оперативный штаб ВСУ, который координирует оперативные действия украинских военнослужащих на Донбассе.

В декабре того же года ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.

В 2017 году Сирский был командиром всей АТО на Донбассе.

Напомним, несколько дней назад Наев сообщал, что за год проведения ООС на Донбассе уничтожено 52 тыс. 655 взрывоопасных предметов.