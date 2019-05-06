Нестор Шуфрич, фото: пресс-служба Нестора Шуфрича

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Народный депутат Украины от «Оппозиционного блока» Нестор Шуфрич на днях совершил «романтическое автомобильное путешествие» вместе с женой в оккупированный Крым.

Путешествие состоялось на майские праздники и продолжалась три дня. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщила пресс-служба Шуфрича.

«Практически прямо из Киево-Печерской Лавры — с пасочкой и писанками, освященными блажейнишим митрополитом Онуфрием, — они выехали в нашу Ялту», — отмечает пресс-служба Шуфрича.

Границу с временно оккупированным Крымом народный избранник преодолел через Чонгар.

Отмечается, что украинскую часть админграницы с Крымом Шуфрич преодолел за 15 минут в одном направлении и 12 минут в другом, в то время как осмотр россиянами занял 3,5 и два часа соответственно.

В Крыму народный избранник с женой побывали в Ялте

«В Ялте люди узнавали, улыбались, здоровались, — цитирует пресс-служба слова народного избранника. — По дороге домой на заправке и в кафе тоже узнавали — подходили, разговаривали, поздравляли с победой Зеленского и радовались, что время Порошенко прошло».

Отмечается, что Шуфрич с женой на прощание бросили в море железную гривну, чтобы «вернуться в наш Крым».

Напомним, в конце 2018 года Шуфрич и народный депутат Борислав Береза подрались в Верховной Раде из-за плаката «Агента Путина Медведчука — под суд».