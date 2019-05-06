Общее декларирование не должно затрагивать тех, кто получает только госдоходы

У Зеленского пенсионеров и бюджетников предлагают освободить от общего декларирования доходов / Фото: Цензор.НЕТ

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Советник Владимира Зеленского по экономике, финансам и налоговым вопросам Даниил Гетманцев предложил освободить от общего декларирования доходов пенсионеров и работников бюджетной сферы, получающих доходы только от государства.

«Общее декларирование по нашему предложению не касается тех, кто получает доходы только от государства… И тем самым, если налогоплательщик не подает декларацию, он подтверждает, что никаких других доходов у него нет», — написал Гетьманцев в Facebook.

По словам экономического советника новоизбранного президента, всеобщее декларирование должно стать следующим шагом после налоговой амнистии капиталов. Также Гетьманцев уточнил, что речь идет о декларировании в электронной форме.

Кроме этого, ранее представитель команды Зеленского называл «бездумным популизмом» снижение ставок единого социального взноса (ЕСВ), что, по его словам, привело к увеличению дефицита Пенсионного фонда и Фонда социального страхования.

Напомним, согласно декларации Зеленского, в 2017 году он получил 7,3 млн грн дохода, его жена — примерно 800 тыс. грн. В банках шоумен-кандидат хранит более 430 тыс. долл. и 1,2 млн грн. Наличные средства Зеленского — 285 тыс. долл., 50 тыс. евро и 220 тыс. грн.

31 января стало известно, что Зеленский добавил в декларацию компанию Green Family, которая фигурирует в недавнем журналистском расследовании. Эта структура является одним из основателей «Квартала 95» и одновременно занимается кинопроизводством в РФ.