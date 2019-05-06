Загальне декларування не має стосуватися тих, хто отримує лише державні доходи — радник Зеленського

Загальне декларування не має стосуватися тих, хто отримує лише державні доходи / Фото: Цензор.НЕТ

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Радник Володимира Зеленського з економіки, фінансів і податкових питань Данило Гетьманцев запропонував звільнити від загального декларування доходів пенсіонерів та працівників бюджетної сфери, які отримають доходи лише від держави.

«Загальне декларування за нашою пропозицією не стосується тих, хто отримує доходи лише від держави… Й тим самим, якщо платник податків не подає декларацію, він підтверджує, що жодних інших доходів він не має", — написав Гетьманцев у Facebook.

За словами економічного радника новообраного президента, загальне декларування повинне стати послідовним кроком слідом за податковою амністією капіталів. Також Гетьманцев уточнив, що йдеться про декларування в електронній формі.

Окрім цього, раніше представник команди Зеленського називав «бездумним популізмом» зниження ставок єдиного соціального внеску (ЄСВ), що, за його словами, призвело до збільшення дефіциту Пенсійного фонду і Фонду соціального страхування.

Нагадаємо, згідно з декларацією Зеленського, у 2017 році він отримав 7,3 млн грн доходу, його дружина — приблизно 800 тис. грн. У банках шоумен-кандидат зберігає понад 430 тис. дол. і 1,2 млн грн. Готівкові кошти Зеленського — 285 тис. дол., 50 тис. євро і 220 тис. грн.

31 січня стало відомо, що Зеленський додав у декларацію компанію Green Family, яка фігурує у нещодавньому журналістському розслідуванні. Ця структура є однією зі співзасновниць «Кварталу 95» і водночас займається кіновиробництвом в РФ.