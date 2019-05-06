Авіакатастрофа у «Шереметьєво»: Зеленський та лідери країн висловили співчуття. Фото: ТВ Центр

https://racurs.ua/ua/n121606-aviakatastrofa-u-sheremetievo-zelenskyy-ta-lidery-krayin-vyslovyly-spivchuttya.html

Ракурс

Новообраний президент України Володимир Зеленський відреагував на авіакатастрофу у московському аеропорту «Шереметьєво».

За словами Зеленського, життя є найвищою цінністю і він співчуває близьким тих, кого більше немає. Він зазначив, що саме такі трагедії підтверджують, що слід берегти життя, нагадавши, про військовополонених українців: «Є ті, в чиїх силах повернути їх до сімей, ті, в чиїх силах не допустити трагедій». Про це повідомив Зеленський на своїй сторінці у Facebook.

Лідери країн Європи та Латинської Америки також виказали співчуття сім’ям загиблих у катастрофі Sukhoi Superjet.

Літаки Superjet були основною спробою РФ стати частиною світового ринку пасажирських лайнерів. Однак, їх закуповували тільки російські авіакомпанії.

Серед іноземних клієнтів виділяється лише мексиканська компанія Interjet, яка придбала 22 літаки. Місцеві видання зазначають, що компанія хоче відмовитися від російських літаків і перейти на Airbus A320, через їх якість.

Нагадаємо, під час аварійної посадки літака SukhoiSuperjet100 у «Шереметьєво» виникла пожежа. Внаслідок інциденту загинула щонайменше 41 особа, серед яких 40 пасажирів и бортпровідник.

У трагедії вижили 37 пасажирів та чотири члени екіпажу літака. Російські слідчі вже почали розслідування авіакатастрофи.

Як раніше повідомляв «Ракурс», серед пасажирів літака була громадянка України. Наразі жінка перебуває у лікарні.