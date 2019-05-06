В авіакатастрофі в «Шереметьєво» постраждала українка. Фото: Комсомольская правда

https://racurs.ua/ua/n121599-v-aviakatastrofi-v-sheremetievo-postrajdala-gromadyanka-ukrayiny.html

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У літаку, який розбився та згорів в московському аеропорту «Шереметьєво», перебувала українка.

Громадянка України наразі в лікарні. Їй надають всю необхідну медичну допомогу. Про це 6 квітня у коментарі УНН повідомив заступник директора департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич.

Тим часом російські ЗМІ проаналізували схему розсадки пасажирів в літаку Sukhoi Superjet 100 та з’ясували, що майже всі загиблі пасажири сиділи далі чим в 10 ряду. Як пише «Комсомольская правда», майже не постраждали пасажири, які сиділи в другому та третьому ряду. Четвертий та п’ятий ряди взагалі були порожні. Люди, які перебували на місцях з шостого ряду по восьмий, також вижили, деякі лише травмувалися. Одна особа загинула серед усіх пасажирів, які сиділи в дев’ятому ряду. У десятому ряду вижили всі п’ятеро пасажирів, лише постраждали.

Справжнє жахіття відбувалося в задній частині літака. Так, лише шестеро з 42 пасажирів, що сиділи з 11 по 19 ряд, змогли врятувати свої життя. Безпосередньо з хвостової частини літака, яка спалахнула після посадки, врятуватися вдалося лише двом пасажирам.

Нагадаємо, під час пожежі літака Sukhoi Superjet 100 внаслідок аварійної посадки в «Шереметьєво» загинула 41 особа. Серед загиблих 40 пасажирів та один бортпровідник. Іншим 37 пасажирам та чотирьом членам екіпажу вдалося вижити.

Російські слідчі розглядають низку версій авіакатастрофи, серед яких як недостатня кваліфікація пілотів, диспетчерів і осіб, які проводили технічний огляд борту, так і технічна несправність, і несприятливі погодні умови.