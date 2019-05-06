В авиакатастрофе в «Шереметьево» пострадала украинка. Фото: Комсомольская правда

https://racurs.ua/n121599-v-aviakatastrofe-v-sheremetevo-postradala-grajdanka-ukrainy.html

Ракурс

В самолете, который разбился и сгорел в московском аэропорту «Шереметьево», находилась украинка.

Гражданка Украины сейчас в больнице. Ей оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Об этом 6 апреля в комментарии УНН сообщил заместитель директора департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич.

Тем временем российские СМИ проанализировали схему рассадки пассажиров в самолете Sukhoi Superjet 100 и выяснили, что почти все погибшие пассажиры сидели дальше чем в 10 ряду. Как пишет «Комсомольская правда», почти не пострадали пассажиры, которые сидели во втором и третьем ряду. Четвертый и пятый ряды вообще были пустые. Люди, которые находились на местах с шестого ряда по восьмой, также выжили, некоторые лишь травмировались. Один человек погиб среди всех пассажиров, которые сидели в девятом ряду. В десятом ряду выжили все пять пассажиров, они только пострадали.

Настоящий кошмар происходил в задней части самолета. Так, лишь шесть из 42 пассажиров, что сидели с 11 по 19 ряд, смогли спасти свои жизни. Непосредственно из хвостовой части самолета, которая вспыхнула после посадки, спастись удалось лишь двум пассажирам.

Напомним, во время пожара самолета Sukhoi Superjet 100 в результате аварийной посадки в «Шереметьево» погиб 41 человек. Среди погибших 40 пассажиров и один бортпроводник. Другим 37 пассажирам и четырем членам экипажа удалось выжить.

Российские следователи рассматривают ряд версий авиакатастрофы, среди которых как недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, так и техническая неисправность, и неблагоприятные погодные условия.