Роды Меган Маркл: пополнение в королевской семье Британии ожидается сегодня / Фото: АР

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У Меган Маркл, жены британского принца Гарри, сегодня утром начались роды. Об этом 6 мая официально сообщил Букингемский дворец в коротком заявлении.

Как пишут СМИ Великобритании, пополнение в королевской семье ожидалось еще на прошлой неделе. Отмечается, что принц Гарри сейчас находится рядом с Меган Маркл. Пол малыша станет сюрпризом для герцога и герцогини, которые ранее решили не выяснять, девочка или мальчик будет их первенцем.

Ребенок принца Гарри станет седьмым в линии наследования на королевский престол. В этой очереди на первом месте находится сын королевы Елизаветы принц Чарльз, за ним следует внук королевы принц Уэльский Уильям и его трое детей — принц Джордж, принцесса Шарлотта, принц Луи, и только тогда принц Гарри и его первенец.