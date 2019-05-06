Пологи Меган Маркл: поповнення у королівській родині Британії очікують сьогодні / Фото: АР

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У Меган Маркл, дружини британського принца Гаррі, сьогодні зранку розпочалися пологи. Про це 6 травня офіційно повідомив Букінгемський палац у короткій заяві.

Як пишуть ЗМІ Британії, поповнення у королівській родині очікувалося ще минулого тижня. Зазначається, що принц Гаррі зараз перебуває поруч з Меган Маркл. Стать малюка стане сюрпризом для герцога і герцогині, які вирішили не з’ясовувати, дівчинка чи хлопчик буде їхнім первістком.

Дитина принца Гаррі стане сьомою у лінії спадкоємства на королівський престол. У цій черзі на першому місці перебуває син королеви Єлизавети принц Чарльз, внук принц Уельський Вільям та його троє дітей — принц Джордж, принцеса Шарлотта, принц Луї, і лише тоді принц Гаррі і його первісток.