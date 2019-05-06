Авиакатастрофа в Шереметьево: версии крушения самолета назвало следствие РФ / Фото: pagenews.gr

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Версии авиакатастрофы в «Шереметьево» обнародовал Следственный комитет России. Согласно официальным данным, специалисты рассматривают ряд причин крушения пассажирского самолета производства РФ Sukhoi Superjet 100 на территории московского аэропорта.

«Следствие рассматривает ряд версий, среди которых как недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, так и техническая неисправность и неблагоприятные погодные условия», — заявила сегодня представитель СК РФ Светлана Петренко, пишет ТАСС.

Ранее СМИ России со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили, что основная версия авиакатастрофы в «Шереметьево» — попадание молнии в воздушное судно. Согласно этой версии, после удара молнии у самолета отказала автоматика. По предварительным данным, при посадке Sukhoi Superjet 100 дважды ударился о взлетную полосу и загорелся, 41 человек погиб. Другим 37 пассажирам и четырем членам экипажа удалось выжить.

Ранее сообщалось, что ирландская авиакомпания CityJet отказалась от использования пассажирских самолетов производства РФ Sukhoi SuperJet 100 и вернула их России. Эта компания была единственной в Европе, которая пользовалась указанным самолетами. Еще в 2012 году во время тестового полета над Индонезией самолет Sukhoi SuperJet врезался в гору и разбился. Все члены экипажа и пассажиры погибли.

Напомним, из обнаруженных технических недостатков самолетов производства РФ Sukhoi SuperJet 100 самым известным стала проблема шасси самолета (например, в 2013 году в Исландии самолет приземлился без шасси «на брюхо», тогда обошлось без жертв). Еще в 2011 году российские СМИ писали, что первые Superjet должны вернуться на доработку конструкций планера. Также вопреки заявлению руководства холдинга «Сухой», что SSJ100 будет расходовать на 10−15% меньше топлива чем его конкуренты, в действительности произошло наоборот: Superjet расходовал на 11% больше горючего. В июне 2013 года российское правительство планировало выделить на доработку самолета еще 4,3 млрд руб.