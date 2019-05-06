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Ракурс
Последствия пожара в Харькове, фото: ГСЧС

В Харькове вспыхнул масштабный пожар на складе (ФОТО)

6 мая 2019, 11:09
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Харьковские спасатели сегодня утром в 6.05 получили сообщение о масштабном пожаре, охватившем одноэтажное складское здание, расположенное по адресу проезд Кольцевой, 1а.

На момент прибытия пожарных огонь уже охватил площадь 1 тыс. кв. м. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Харьковской области.

Отмечается, что пожар охватил почти весь склад, в котором хранились мебель и ее элементы, а также шесть единиц колесной техники.

Пожар удалось локализовать в 7.25. Сейчас продолжаются мероприятия по его ликвидации.

Обстоятельства возникновения пожара и нанесенный ущерб устанавливаются.

Последствия пожара в Харькове, фото: ГСЧС

Напомним, в феврале этого года в Киеве вспыхнул масштабный пожар на складе стройматериалов, расположенном по адресу улица Красноткацкая, 69. Пожар охватил помещение, в котором хранились пластиковые и бумажные материалы и электроника. Борьбу с огнем осложняло отсутствие на территории объекта наружного противопожарного водоснабжения, в результате чего сотрудникам ГСЧС приходилось тянуть пожарные рукава с большого расстояния.

Источник: Ракурс


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