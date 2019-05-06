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Ракурс
Наслідки пожежі в Харкові, фото: ДСНС

У Харкові спалахнула масштабна пожежа на складі (ФОТО)

6 тра 2019, 11:09
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Харківські рятувальники сьогодні вранці о 6.05 отримали повідомлення про масштабну пожежу, що охопила одноповерхову складську будівлю, розташовану за адресою проїзд Кільцевий, 1а.

На момент прибуття пожежників вогонь вже охопив площу 1 тис. кв м. Про це повідомляє прес-служба ДСНС України у Харківській області.

Зазначається, що пожежа охопила майже весь склад, в котрому зберігались меблі та їхні елементи, а також шість одиниць колісної техніки.

Пожежу вдалося локалізувати о 7.25. Наразі тривають заходи з її ліквідації.

Обставини виникнення займання та завдані пожежею збитки встановлюються.

Наслідки пожежі в Харкові, фото: ДСНС

Нагадаємо, в лютому цього року в Києві спалахнула масштабна пожежа на складі будматеріалів, розташованому за адресою вулиця Червоноткацька, 69. Пожежа охопила приміщення, в котрому зберігалися пластиковi і паперові матерiали та електронiка. Боротьбу з вогнем ускладнювала відсутність на території об'єкту зовнішнього протипожежного водопостачання, в результаті чого вогнеборцям доводилося тягнути пожежні рукави з великої відстані.

Джерело: Ракурс


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