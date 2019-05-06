Прогримів вибух на заводі в РФ. Фото: NewsOne

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Ракурс

Вибух на хімічному заводі «Азот» у Російській Федерації пролунав у місті Березники (Пермський край).

Внаслідок надзвичайної події загинули троє осіб, ще одного постраждалого госпіталізували в стані середньої тяжкості в одну з місцевих лікарень. Наразі загрози навколишньому середовищу немає. Про це 6 травня повідомила прес-служба Міністерства з надзвичайних ситуацій у Пермському краї.

Рятувальники відзначають, що попередня причина надзвичайної події — розтин ріжучим інструментом ємності, в якій були залишки аміаку.

Як відомо, завод «Азот» виробляє аміак, азотну кислоту, карбамід, нітрит-нітратні солі. Це єдине підприємство в Російській Федерації, що випускає вищі аліфатичні аміни, кристалічний нітрит натрію, натрієву й калієву селітри.

Нагадаємо, 5 травня прогримів вибух в одному з приватних будинків села Вільне Макарівського району Київської області. Виявилося, що вибухнув тротил, з якого місцеві чоловіки хотіли зробити пристрій для глушіння риби. Внаслідок надзвичайної події загинула одна особа, ще троє дістали травми.