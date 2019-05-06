Прогремел взрыв на заводе в РФ. Фото: NewsOne

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Ракурс

Взрыв на химическом заводе «Азот» в Российской Федерации прогремел в городе Березники (Пермский край).

Вследствие чрезвычайного происшествия погибли три человека, еще одного пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести в одну из местных больниц. Сейчас угрозы окружающей среде нет. Об этом 6 мая сообщила пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций в Пермском крае.

Спасатели отмечают, что предварительная причина чрезвычайного происшествия — вскрытие режущим инструментом емкости, в которой были остатки аммиака.

Как известно, завод «Азот» производит аммиак, азотную кислоту, карбамид, нитрит-нитратные соли. Это единственное предприятие в Российской Федерации, выпускающее высшие алифатические амины, кристаллический нитрит натрия, натриевую и калиевую селитры.

Напомним, 5 мая прогремел взрыв в одном из частных домов села Вольное Макаровского района Киевской области. Оказалось, что взорвался тротил, из которого местные мужчины хотели сделать устройство для глушения рыбы. Вследствие чрезвычайного происшествия погиб один человек, еще три получили травмы.