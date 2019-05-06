Нардепы-прогульщики апреля: стало известно, кто пропустил все заседания Рады (ИНФОГРАФИКА)

Верховная Рада: в апреле все парламентские заседания пропустили семь нардепов / Фото: bm.img.com.ua

https://racurs.ua/n121588-nardepy-progulschiki-aprelya-stalo-izvestno-kto-propustil-vse-zasedaniya-rady-infografika.html

Ракурс

Нардепы-прогульщики в апреле пропустили 12 пленарных заседаний Верховной Рады. Всего в прошлом месяце на рабочих местах отсутствовали семь парламентариев.

В апреле Рада работала в сессионном зале всего восемь дней, проведя 12 заседаний, в ходе которых состоялось 595 голосований. Об этом сообщает движение «Честно».

«Помимо семи нардепов-прогульщиков, еще пять не голосовали, но их карты некоторое время находились в слоте для голосования. Речь идет о Леониде Климове („Возрождение“), Андрее Деркаче, Вадиме Кривохатько, Олеге Кришине („Народный фронт“) и Эдуарде Матвийчуке», — отмечает «Честно».

Также не голосовали и по данным письменной регистрации отсутствовали по неизвестным причинам Григорий Немыря («Батькивщина») и Виталий Чепинога (БПП). Вместе с тем, со второй половины апреля на заседания Рады вернулась Надежда Савченко, которая была под следствием. Она вышла из СИЗО 16 апреля. Савченко приняла участие в 16-ти голосованиях. Также парламентские заседания посетил Дмитрий Ярош, который за всю каденцию голосовал только в 1,84% случаев. По данным письменной регистрации, в апреле Ярош отсутствовал по неизвестным причинам 11 раз из 12-ти, а проголосовал лишь 17 раз из 595-ти.

Всего в апреле присутствие нардепов на заседаниях зафиксировано на уровне 76,8%. Однако более 50% голосований пропустили 379 нардепов.