Дональд Трамп, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n121585-tramp-anonsiroval-povyshenie-poshlin-na-import-iz-kitaya-iz-za-slishkom-medlennyh-peregovorov.html

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Президент США Дональд Трамп анонсировал повышение до конца этой недели пошлины на импортируемую из Китая продукцию на общую сумму 200 млрд долл.

Ставка пошлины возрастет с 10% до 25% в пятницу. Об этом Трамп сообщил на своей странице в соцсети Твиттер.

«В течение 10 месяцев Китай платил США пошлины в размере 25% на высокотехнологичные товары стоимостью 50 млрд долл. и 10% процентов на другие товары стоимостью 200 млрд долл. Этими выплатами частично объясняются наши замечательные экономические результаты, — заявил Трамп. — 325 млрд долл. в виде других товаров, которые мы получаем из Китая, пока не облагаются пошлиной, но вскоре будут, по ставке 25%".

По его словам, причина такого решения заключается в «слишком медленном» темпе переговоров по торговому соглашению между США и Китаем.

По информации источников телеканала CNBC, Китай рассматривает возможность отмены запланированных на эту неделю торговых переговоров, после появления заявления Трампа относительно возможного повышения тарифов. В частности, вице-премьер Китая Лю Хэ, вероятно, отменит запланированную поездку в США, куда он должен прибыть во главе делегации из 100 человек для проведения последнего раунда переговоров.

По информации источника издания, свое заявление Трамп сделал для отправки Хэ сигнала о том, что не нужно приезжать в США с «пустыми предложениями».

Напомним, в марте этого года Трамп обвинил Гугл в помощи Китаю и его армии.