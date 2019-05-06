Дональд Трамп, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n121585-tramp-anonsuvav-pidvyschennya-myta-na-import-z-kytau-cherez-zanadto-povilni-peregovory.html

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Президент США Дональд Трамп анонсував підвищення до кінця цього тижня мита на імпортовану з Китаю продукцію на загальну суму 200 млрд дол.

Ставка мита зросте з 10% до 25% у п’ятницю. Про це Трамп повідомив на своїй сторінці в соцмережі Твіттер.

«Протягом 10 місяців Китай платив США мита в розмірі 25% на високотехнологічні товари вартістю 50 млрд дол. і 10% відсотків на інші товари вартістю 200 млрд дол. Цими виплатами частково пояснюються наші чудові економічні результати, — заявив Трамп. — 325 млрд дол. у вигляді інших товарів, які ми отримуємо з Китаю, наразі не обкладаються митом, але незабаром будуть, за ставкою 25%".

За його словами, причина такого рішення полягає в «занадто повільному» темпі переговорів щодо торговельної угоди між США та Китаєм.

За інформацією джерел телеканалу CNBC, Китай розглядає можливість скасування запланованих на цей тиждень торговельних переговорів, після появи заяви Трампа щодо можливого підвищення тарифів. Зокрема, віце-прем'єр Китаю Лю Хе, ймовірно, скасує заплановану поїздку до США, куди він має прибути на чолі делегації зі 100 осіб для проведення останнього раунду переговорів.

За інформацією джерела видання, свою заяву Трамп зробив, щоб надіслати Хе сигнал про те, що не потрібно приїжджати до США з «порожніми пропозиціями».

Нагадаємо, в березні цього року Трамп звинуватив Гугл у допомозі Китаю та його армії.